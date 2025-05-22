Son dakika | Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem! Kandilli'den açıklama geldi

Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Ege Denizi'nde saat 06.19'da 6 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 25.3 kilometre olarak duyurdu.

10 ÜLKEDE HİSSEDİLEN DEPREM

Öte yandan Google verilerine göre, deprem Yunanistan’ın Kandiye (Heraklion) kenti açıklarında 7.2 büyüklüğünde meydana gelirken Türkiye dahil 10 ülkede hissedildi.

Depremin merkez üssü Kandiye’ye yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta yer aldı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre sarsıntı oldukça geniş bir alanda etkili oldu. Bu şiddetli sarsıntı sadece Yunanistan’ı değil, çevresindeki birçok ülkeyi de etkiledi. Bu ülkelerin; Bulgaristan, Kıbrıs, Türkiye, Mısır, Yunanistan, İtalya, Libya, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk olduğu bildirildi.

TÜRKİYE'DE BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem özellikle Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde etkili oldu. Türkiye'de; İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'da hissedildi. Vatandaşlar sabah erken saatlerde yaşanan sarsıntı ile uyanırken, Android deprem uyarıları sistemi üzerinden uyarı mesajı gönderildi. Sosyal medya üzerinden korku ve panik anlarını paylaşıldı.