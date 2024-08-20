Son dakika | Ege Denizi'nde deprem: AFAD verileri paylaştı

20 Ağustos 2024 11:17 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:41

AFAD'ın aktardığı verilere göre; Ege Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremin yerin 14 km altında gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin merkez üssü; Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 153 kilometre mesafede olduğu aktarıldı.

GECE SAATLERİNDE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Gece saatlerinde de Türkiye'de peş peşe depremler meydana gelmişti. Denizli ve Van'da meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da sallanmıştı. AFAD'tan aktardığı verilere göre; merkez üssü Kırıkhan olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.