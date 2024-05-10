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Son dakika! Ege Denizi'nde deprem: Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
10 May 2024 15:37 - Güncelleme : 10 May 2024 15:39
Son dakika! Ege Denizi&#039;nde deprem: Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamasına göre; Ege Denizi'nden 3 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamasına göre; Ege Denizi'nden 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.3 kilometre olarak kaydedildi. 

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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