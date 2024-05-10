Son dakika! Ege Denizi'nde deprem: Kandilli ilk verileri paylaştı

10 May 2024 15:37 - Güncelleme : 10 May 2024 15:39

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamasına göre; Ege Denizi'nden 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.3 kilometre olarak kaydedildi.

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...