Son dakika! Ege Denizi'nde deprem: Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
10 May 2024 15:37 - Güncelleme : 10 May 2024 15:39
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamasına göre; Ege Denizi'nden 3 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamasına göre; Ege Denizi'nden 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.3 kilometre olarak kaydedildi.
Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...
Kaynak: Tgrthaber.com.tr