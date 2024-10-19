Son dakika | Ege Denizi'nde deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 09:08 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 09:23
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Ege Denizi'nde saat 08.49 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.5 km olarak ölçüldü.
MALATYA DA SALLANDI
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da saat 08.52 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com
Ufak bi depremmiş ama yinede korkutucu, Allah korusun bizi böyle şeylerden