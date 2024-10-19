Son dakika | Ege Denizi'nde deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi

19 Ekim 2024 09:08 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 09:23

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: İstanbul dahil birçok ilde yağış var! İşte 19 Ekim 2024 il il hava durumu

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: İstanbul dahil birçok ilde yağış var! İşte 19 Ekim 2024 il il hava durumu

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Ege Denizi​'nde saat 08.49 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.6 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.5 km olarak ölçüldü.

MALATYA DA SALLANDI

Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Malatya'da saat 08.52 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.