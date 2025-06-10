Son dakika | Ege Denizi'nde deprem oldu

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Selanik şehri açıklarında deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depreme ilişkin verileri AFAD ve Kandilli paylaştı.

AFAD VE KANDİLLİ DEPREM VERİLERİNİ AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege'de saat 06.04'te 3,9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/1932276518236868659

Kandilli Rasathanesi ise Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği ise 14,3 kilometre olarak kaydedildi.