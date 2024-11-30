Son dakika | Ege Denizi'nde deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

30 Kasım 2024 03:12 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 03:13

Son dakika haberine göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

Son dakika | Kandilli duyurdu: Akdeniz yine sallandı

Son dakika | Kandilli duyurdu: Akdeniz yine sallandı

Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi​'nde saat 02.58 sularında 3.4 büyüklüğünde deprem​ oldu.

Merkez üssü Kuşadası Körfezi olan depremin derinliği ise 11.95 kilometre olarak açıklandı.

Deprem Aydın​'da da hissedildi.

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