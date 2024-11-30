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Son dakika | Ege Denizi'nde deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
30 Kasım 2024 03:12 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 03:13
Son dakika | Ege Denizi&#039;nde deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Son dakika haberine göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi​'nde saat 02.58 sularında 3.4 büyüklüğünde deprem​ oldu.

Merkez üssü Kuşadası Körfezi olan depremin derinliği ise 11.95 kilometre olarak açıklandı.

Deprem Aydın​'da da hissedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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