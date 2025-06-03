Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem! İzmir, Muğla ve Antalya'dan hissedildi

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde şiddetli bir deprem oldu. Sarsıntı Türkiye'nin Ege Denizi kıyısındaki illerinde de hissedildi. AFAD depremin merkez üssü olarak Marmaris'i duyurdu.

Ege Denizi’nde meydana gelen deprem, kıyı illerde paniğe neden oldu. Muğla’nın Marmaris ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 67.91 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

KIYI İLLERİMİZDE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı İzmir, Muğla ve Antalya gibi kıyı illerinde de güçlü şekilde hissedildi.

Uluslararası deprem ajansları depremin büyüklüğünü 6.0 olarak duyururken, AFAD verileri 5.8 olarak kayıtlara geçti. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybına dair bir bilgi bulunmazken, resmi kurumlardan açıklamalar bekleniyor.