Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem! Peş peşe sallandı, AFAD'dan açıklama geldi

06 Şubat 2025 06:08 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 06:42

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde büyüklükleri 4,1 ile 4,6 arasında değişen art arda 6 deprem meydana geldi. AFAD, depremlere ilişkin tüm verileri paylaştı. İşte detaylar...