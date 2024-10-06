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Son dakika | Ege Denizi'nde şiddetli deprem: Kandilli ilk verileri açıkladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ekim 2024 15:19 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 15:22
Son dakika | Ege Denizi&#039;nde şiddetli deprem: Kandilli ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5,6 km altında gerçekleşen deprem, Çanakkale açıklarında oldu.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Öte yandan öğle saatlerinde Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 3,8 büyüklüğünde deprem olmuştu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com

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