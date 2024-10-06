Son dakika | Ege Denizi'nde şiddetli deprem: Kandilli ilk verileri açıkladı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ekim 2024 15:19 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 15:22
Son dakika haberi: Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5,6 km altında gerçekleşen deprem, Çanakkale açıklarında oldu.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Öte yandan öğle saatlerinde Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 3,8 büyüklüğünde deprem olmuştu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com