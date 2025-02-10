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Editor
 | Mutluhan Yildiz

Son dakika | Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'de hissedildi!

Son dakika haberi: Ege Denizi'ndeki 'deprem fırtınası' günlerdir devam ederken yer yer aralarında 5 büyüklüğünden daha yüksek sartıntılar gerçekleşiyor. Ege açıklarında meydan gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem İzmir'de hissedildi.

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Son dakika | Ege Denizi'ndeki deprem İzmir'de hissedildi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 23:26
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 23:58

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasına bir yenisi daha eklendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

İZMİR DE SALLANDI!

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem saat 23.16'da meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi İzmir ve çevre şehirlerde olumsuz bir haber bildirilmedi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1889047938615185892

SON DEPREMLER... 

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 

 

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