Son Dakika | Ege'de deprem! İzmir, Balıkesir ve Çanakkale sallandı

01 Aralık 2024 06:41 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 07:05

Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Deprem; İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de hissedildi. Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden ilk bilgiler geldi. İşte detaylar...

Ege Denizi​'nde ​saat 6.14'te bir deprem​ meydana geldi. Kandilli Rasathanesi​'nde yapılan açıklamaya göre merkez üssü Midilli Adası​'nın güneyi olarak açıklanan depremin büyüklüğü ise 3,4 olarak kayda geçti.

KIYI ŞEHİRLERİMİZ HİSSETTİ

Deniz seviyesinden 9,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilen deprem; İzmir​, Balıkesir ve Çanakkale gibi kıyı şehirlerimizde de hafif şekilde hissedildi.