Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son Dakika | Ege'de deprem! İzmir, Balıkesir ve Çanakkale sallandı

Son Dakika | Ege'de deprem! İzmir, Balıkesir ve Çanakkale sallandı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 06:41 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 07:05
Son Dakika | Ege&#039;de deprem! İzmir, Balıkesir ve Çanakkale sallandı

Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Deprem; İzmir, Balıkesir ve  Çanakkale'de hissedildi. Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden ilk bilgiler geldi. İşte detaylar...

Ege Denizi​'nde ​saat 6.14'te bir deprem​ meydana geldi. Kandilli Rasathanesi​'nde yapılan açıklamaya göre merkez üssü Midilli Adası​'nın güneyi olarak açıklanan depremin büyüklüğü ise 3,4 olarak kayda geçti.

Son Dakika | Ege'de deprem! İzmir, Balıkesir ve  Çanakkale sallandı - 1. Resim

KIYI ŞEHİRLERİMİZ HİSSETTİ

Deniz seviyesinden 9,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilen deprem; İzmir​, Balıkesir ve  Çanakkale gibi kıyı şehirlerimizde de hafif şekilde hissedildi. 

KANDİLLİ SON DEPREMLER

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
Ege Denizidepremmidilli adasıkandilli rasathanesiizmir

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...