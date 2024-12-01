Son Dakika | Ege'de deprem! İzmir, Balıkesir ve Çanakkale sallandı
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 06:41 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 07:05
Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Deprem; İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de hissedildi. Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden ilk bilgiler geldi. İşte detaylar...
Ege Denizi'nde saat 6.14'te bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nde yapılan açıklamaya göre merkez üssü Midilli Adası'nın güneyi olarak açıklanan depremin büyüklüğü ise 3,4 olarak kayda geçti.
KIYI ŞEHİRLERİMİZ HİSSETTİ
Deniz seviyesinden 9,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilen deprem; İzmir, Balıkesir ve Çanakkale gibi kıyı şehirlerimizde de hafif şekilde hissedildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Kaynak: tgrthaber.com