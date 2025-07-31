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 | Banu İriç

Son dakika | Ehliyetini değiştirmeyenler dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemede son tarih değişti

Son dakika haberine göre eski tip ehliyetleri yenilemek için belirlenen son tarih değişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eski tip sürücü belgeleri için yenileme için son tarihi sosyal medya hesabından duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 18:47
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 19:12

için son tarih bir kez daha değişti. 3 ay daha ehliyet yenileme için süre tanındığını duyurdu.

Son dakika | Ehliyetini değiştirmeyenler dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemede son tarih değişti

7 AY DAHA UZATILMIŞTI

Bakan Yerlikaya eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi tarihinin 31 Ekim 2025 yılına kadar uzatıldığını belirtti. Yerlikaya daha önce bu süreçte son tarihin 31.12.2024 olduğunu hatırlatarak 7 ay uzatıldığını söyledi.

Son dakika | Ehliyetini değiştirmeyenler dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemede son tarih değişti

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH BİR DAHA UZATILMAYACAK

Yerlikaya bir kez daha yenileme süresinin uzatılmayacağını vurgulayarak "Son tarih 31 Ekim 2025" dedi.

Son dakika | Ehliyetini değiştirmeyenler dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemede son tarih değişti

2 MİLYON KİŞİ YENİLEMEDİ

Bakan Yerlikaya 2024 yılı sonunda uzatma kararı alınmasıyla 16 bin 329 kişinin randevu ipta ettiğini günlük başvuru sayısının 55 binden 20 bine düştüğünü belirtti. Yenileme başvurularının yüzde 70'inin son 3 ayda gerçekleştirildiğini açıklayan Yerlikaya ay ay başvuru sayılarını verdi:

▪️ Ocak: 140.000
▪️ Şubat: 82.000
▪️ Mart: 84.000
▪️ Nisan: 101.000
▪️ Mayıs: 270.000
▪️ Haziran: 502.000
▪️ Temmuz: 1.413.489

Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı.

Yerlikaya ehliyetini yenilemeyen kişi sayısını da "Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip yenilenmeyi bekliyor." diyerek açıkladı.

Son dakika | Ehliyetini değiştirmeyenler dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemede son tarih değişti

https://x.com/AliYerlikaya/status/1950945226941476928

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ETİKETLER
#içişleri bakanı
#ali yerlikaya
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