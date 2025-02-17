Son dakika | Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis istemi

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle basın toplantısı düzenlemişti.
İmamoğlu, söz konusu soruşturmalarda görevlendirilen bilirkişinin ismini açıklayarak hedef gösterdi.
Bunun üzerine İmamoğlu hakkında 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.
İmamoğlu, daha sonra tarihler 31 Ocak'ı gösterdiğinde, hakkında bir başka soruşturmayla birlikte ifade vermek için adliyeye gitti.
Yaşananların ardından soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiye yönelik sözlerinden dolayı yeni iddianame hazırlandı.
Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu hakkında “Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.