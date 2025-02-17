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 | Özge Sönmez

Son dakika | Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis istemi

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle hazırlanan iddianamede 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi

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Son dakika | Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis istemi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 08:43
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 10:30

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle basın toplantısı düzenlemişti.

İmamoğlu, söz konusu soruşturmalarda görevlendirilen bilirkişinin ismini açıklayarak hedef gösterdi.

BİLİRKİŞİYE YÖNELİK İFADELERİ SONRASI SORUŞTURMA AÇILDI

Bunun üzerine İmamoğlu hakkında 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

İmamoğlu, daha sonra tarihler 31 Ocak'ı gösterdiğinde, hakkında bir başka soruşturmayla birlikte ifade vermek için adliyeye gitti.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yaşananların ardından soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiye yönelik sözlerinden dolayı yeni iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu hakkında “Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

Sıkça Sorulan Sorular

Bilirkişi olayı nedir?
İddianamede, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında ise mahkemelerde bilirkişi olarak görevli kişilerden birini, görevli tek bilirkişi gibi göstererek gerçeğe aykırı şekilde soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstererek ve bu amaçla ismini de açıklayarak "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs etmek" suçunu işlediği tespitine ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. İki olay bir arada değerlendirildiğinde Ekrem İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve nüfuzunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığının değerlendirildiği ifade edildi.
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