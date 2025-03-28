Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın gözaltına alındığını açıkladı.

Özer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Pehlivan’ın soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı işlemiyle ilgili resmi kurumlardan henüz bir açıklama yapılmadı.