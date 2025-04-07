Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi!

Son dakika haberine göre, İBB'ye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonları kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi. İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehlivan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir'in İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz dilekçesi verdikleri bildirildi. Protestoların ardından gözaltına alınan gençlerin de tutukluluğuna itiraz edildiği öğrenildi.