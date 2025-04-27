Son dakika | Elazığ ve çevre illerde hissedilen deprem oldu!

Son dakika deprem verilerine göre Elazığ'da deprem meydana geldi. Sarsıntı Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi. Vatandaşların panik yaşadığı deprem sonrası verileri AFAD açıkladı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde akşam saatlerinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 21.09’da, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Baskil olarak açıkladı.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Sarsıntı Elazığ şehir merkezi başta olmak üzere çevre illerde de hissedilirken, panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü. AFAD, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı. Bölgede saha tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ELAZIĞ VALİSİ DEPREM SONRASI SON DURUMU AÇIKLADI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sarsıntı sonrası bildirilen şehirden herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.

MALATYA VE ADIYAMAN'DA DEPREMDE SALLANDI

Sarsıntıyı hisseden illerin arasında Adıyaman ve Malatya da vardı. Malatya Valisi Seddar Yavuz şehirde hissedilen deprem sonrası incelemelerin yapıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuz "Rabb'im afetlerden aziz milletimizi korusun." yazdı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan paylaşımda deprem nedeniyle ilgili birimlere herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başta AFAD olmak üzere yetkili kurumlarımız teyakkuz halinde olup, saha çalışmaları ve taramaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurum, Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Ekiplerimiz sahada, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1916556852537516254