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Son dakika | Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
01 Temmuz 2024 07:19 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 07:25
Son dakika | Elazığ&#039;da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Elazığ'da saat 07.10 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.8 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: TGRT Haber
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