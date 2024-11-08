Son dakika | Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD verileri açıkladı

08 Kasım 2024 17:15 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 17:56

Son dakika haberi: Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem saat 17.04'te oldu. AFAD yaptığı açıklamada depremin yerin 16,22 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri açıkladı. AFAD yaptığı açıklamada, "Elazığ'da 16,22 kilometre derinliğinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi" dedi. Çevredeki vatandaşlar deprem sonrası sokağa döküldü. Bölgede herhangi bir olumsuz olay yaşanmadı.

ELAZIĞ VALİSİNDEN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Depreme ilişkin konuşan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ''Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Şu an herhangi bir ihbar da yok. Tarama çalışmaları devam ediyor. Endişelenecek bir durum yok'' dedi.

Saat 17.04'te meydana gelen depremin Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da da hissedildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı. Ali Yerlikaya, ''Elazığ’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun'' dedi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Görür sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: