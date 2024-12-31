Son dakika | Elazığ'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

31 Aralık 2024 12:19 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:32

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Elazığ'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye​'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Elazığ​'da saat 12.11 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.7 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...