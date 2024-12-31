Son dakika | Elazığ'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
31 Aralık 2024 12:19 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:32
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Elazığ'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Elazığ'da saat 12.11 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.7 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com