Son dakika | Elazığ'da deprem meydana geldi! AFAD ilk verileri açıkladı 

15 Ekim 2024 00:13 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 00:42

Son dakika haberi: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

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Son dakika haberine göre, Elazığ​'ın Sivrice​ ilçesinde deprem​ oldu. AFAD​ depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Saat 00.05'te gerçekleşen sarsıntı yerin 7 kilometre altında yaşandı.

ELAZIĞ DEPREMİ SONRASI KANDDİLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA

Gece yarısı Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi. Depremin Sivrice ilçesinde meydana geldiğini duyuran Kandilli Rasathanesi de büyüklüğü 4.4 olarak açıkladı. Sarsıntı ise yerin 6.2 kilometre altında gerçekleşti.

ELAZIĞ VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLAMASI!

Elazığ'da hissedilen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ Valiliği'nden açıklama geldi. Valikten yapılan açıklamada deprem sonrası henüz bir hasar ihbarı gelmediği belirtilirken bütün birimlerin teyakkuzda olduğu belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 15/10/2024 tarihinde saat 00:05'de 4.4 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

Meydana gelen deprem sonrasında saat 00:16 itibariyle ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.

Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."

DEPREM SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Merkez üssü Sivrice ilçesinde yaşanan deprem sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi. İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği görüntülerde apartman içindeki vazonun ve avizenin sallandığı görüldü.