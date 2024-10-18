Son dakika | Elazığ'da deprem oldu! AFAD'tan ilk veriler geldi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
18 Ekim 2024 02:21 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 02:22
Son dakika haberine göre, Elazığ'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'tan alınan bilgilere göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 02.12 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 11.48 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr