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Son dakika | Elazığ'da deprem oldu! AFAD'tan ilk veriler geldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
18 Ekim 2024 02:21 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 02:22
Son dakika | Elazığ&#039;da deprem oldu! AFAD&#039;tan ilk veriler geldi

Son dakika haberine göre, Elazığ'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD​'tan alınan bilgilere göre Elazığ​'ın Sivrice​ ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem​ oldu.

Saat 02.12 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 11.48 kilometre olarak kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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