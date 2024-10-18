Son dakika | Elazığ'da deprem oldu! AFAD'tan ilk veriler geldi

18 Ekim 2024 02:21 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 02:22

Son dakika haberine göre, Elazığ'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

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Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD​'tan alınan bilgilere göre Elazığ​'ın Sivrice​ ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem​ oldu.

Saat 02.12 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 11.48 kilometre olarak kaydedildi.

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