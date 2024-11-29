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Son Dakika | Elazığ'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
29 Kasım 2024 19:46 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 00:57
Son Dakika | Elazığ&#039;da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi&#039;nden açıklama geldi

Son dakika haberine göre Elazığ'da deprem meydana geldi. Saat 19.33'teki sarsıntıya ilişkin verileri Kandilli Rasathanesi açıkladı. Bölgede peş peşe meydana gelen sarsıntılar vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.

Kandilli RasathanesiElazığ​'da saat 19.33'te merkez üssü Sivrice​ olan bir deprem​ olduğunu duyurdu. Sarsıntı 3.2 büyüklüğünde oluştu. Derinliği 5 kilometre olarak kayıtlara geçti. Deprem sonrası kısa süreli tedirginlik yaşanırken olumsuz bir durum bildirilmedi.

Son Dakika | Elazığ'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi - 1. Resim

Rasathane, günlük ve anlık olarak Türkiye'de olan depremlerin şiddetini ve konumunu paylaşıyor. Ülkemizde Bartın, Samsun, İstanbul, Siirt, Erzincan, Çanakkale ve Bursa'da olan sarsıntılara anlık olarak erişebiliyoruz.

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Kaynak: tgrthaber.com
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