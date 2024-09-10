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Emniyet kararıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri durduruldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
10 Eylül 2024 19:34 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 19:50
Emniyet kararıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri durduruldu

Son dakika: Kadıköy'de sefer yapan nostaljik tramvay Kadıköy - Moda hattında seferler durduruldu. İBB'ye bağlı Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada Emniyet güçlerinin bu kararı aldığı öğrenildi.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından duyuru yaparak Kadıköy'den Moda'ya sefer yapan nostaljik tramvayın hizmete durdurulduğu duyuruldu. Açıklamada "Emniyet güçlerinin aldığı karar doğrultusunda T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferler yapılamamaktadır." denildi.

Emniyet kararıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri durduruldu - 1. Resim

SEFERLER BİR SÜRE SONRA YENİDEN BAŞLATILDI

Yaklaşık 2 saatlik bir süreden sonra nostaljik tramvay yeniden hizmete açıldı. Metro İstanbul hesabından seferlerin yeniden başlatıldığı duyuruldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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