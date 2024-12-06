Son dakika | Emniyet'te yeni görevlendirme! Selami Yıldız yeni İstanbul Emniyet Müdürü oldu 

06 Aralık 2024 00:10 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 00:24

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan son atama kararları belli oldu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atanırken Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karataş ise görevden alındı ve yerine Alper Uzman atandı.

Son dakika haberine göre, Resmi Gazete'de yeni aramalar yayımlandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karataş ise görevden alındı ve yerine Alper Uzman atandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yaş haddini doldurması sebebiyle Aralık 2024 itibarıyla görevini böylelikle Selami Yıldız'a devretti.

SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

1968 yılında gözünü İstanbul'da dünyaya açan Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden 1990 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yapan Selami Yıldız, 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

2017 tarihinde ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yıldız, daha sonrasında ise 2023 yılında Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.

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