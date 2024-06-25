Son dakika! Erdoğan Rus lider Putin'le görüştü

25 Haziran 2024 14:56 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 15:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. İki liderin görüşmesinde, Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki terör saldırıları ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı.

SALDIRILARI NEFRETLE KINADI

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi.

DAĞISTAN'DAKİ TERÖR SALDIRILARI: 20 ÖLÜ

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde önceki gün bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alınmış, saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetmişti.

PESCOV'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23 Haziran'da Mahaçkale ve Derbent kentlerinde düzenlenen terör eylemi sonucu 46 kişi yaralandı. Bunların arasında polis çalışanlar ve siviller bulunuyor. Yaralanan 7 kişinin durumu ağır. Yaralılara hastanelerde gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor. Maalesef, 20 kişi hayatını kaybetti. Bunların da arasında polis ve siviller bulunuyor."

'KESİNLİKLE DESTEKLENMİYOR'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağıstan'daki terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın 2000'lerin başına döneceğinden endişe etmediklerini belirterek, "Rusya artık farklı. Toplum kesinlikle bütünleşmiş ve dün Dağıstan'da gördüğümüze benzer terörist tezahürler Rusya'da ya da Dağıstan'da toplum tarafından desteklenmiyor." dedi.