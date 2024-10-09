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Son dakika | Erzurum'da deprem oldu: AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
09 Ekim 2024 12:58 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 13:03
Son dakika | Erzurum&#039;da deprem oldu: AFAD ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum​'un Pasinler ilçesi merkezli bir deprem​ meydana geldiğini açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü. 

Korkutan sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.  

Son dakika | Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde deprem - 1. Resim

Kaynak: Tgrthaber.com
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