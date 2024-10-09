Son dakika | Erzurum'da deprem oldu: AFAD ilk verileri açıkladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
09 Ekim 2024 12:58 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 13:03
Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'un Pasinler ilçesi merkezli bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.
Korkutan sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: Tgrthaber.com