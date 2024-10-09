Son dakika | Erzurum'da deprem oldu: AFAD ilk verileri açıkladı

09 Ekim 2024 12:58 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 13:03

Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum​'un Pasinler ilçesi merkezli bir deprem​ meydana geldiğini açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü.

Korkutan sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.