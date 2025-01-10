Son dakika | Erzurum'da deprem: AFAD verileri açıkladı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ocak 2025 19:39 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 19:40
Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu...
Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Erzurum'da merkez üssü Pasinler ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Ayrıntılar hazırlanıyor...
Kaynak: tgrthaber.com