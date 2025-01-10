Son dakika | Erzurum'da deprem: AFAD verileri açıkladı!

10 Ocak 2025 19:39 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 19:40

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu...

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Erzurum​'da merkez üssü Pasinler​ ilçesi olan bir deprem​ meydana geldiğini bildirdi. SON DEPREMLER... AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor. KANDİLLİ SON DEPREMLER AFAD SON DEPREMLER Ayrıntılar hazırlanıyor...