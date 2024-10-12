Son Dakika | Erzurum'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 23:36 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 23:45
Son dakika: Erzurum'da deprem meydana galdi. Pasinler merkezli AFAD sarsıntıya ilişkin verileri açıkladı. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.8, Kandilli tarafından 4.0 büyüklüğünde olarak belirtildi. Sarsıntının yeryüzüne yakınlığı sebebiyle vatandaşlar tarafından da hissedildi.
Erzurum'da deprem meydana geldi. Saat 23.29'da hissedilen depremin büyüklüğü 4.0 olarak kayıtlara geçti. Depremin merkez üssü Pasinler olarak açıklandı. Yerin 4.3 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı vatandaşlar tarafından da hissedildi. AFAD sarsıntıyı 3.8 olarak duyurdu.
KANDİLLİ 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLARAK DUYURDU
Pasinler merkezli deprem için Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, 4.0 büyüklüğünde olarak duyuruldu.
Kaynak: tgrthaber.com