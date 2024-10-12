Son Dakika | Erzurum'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

12 Ekim 2024 23:36 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 23:45

Son dakika: Erzurum'da deprem meydana galdi. Pasinler merkezli AFAD sarsıntıya ilişkin verileri açıkladı. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.8, Kandilli tarafından 4.0 büyüklüğünde olarak belirtildi. Sarsıntının yeryüzüne yakınlığı sebebiyle vatandaşlar tarafından da hissedildi.