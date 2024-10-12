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Son Dakika | Erzurum'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 23:36 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 23:45
Son Dakika | Erzurum&#039;da deprem oldu! AFAD&#039;dan açıklama geldi

Son dakika: Erzurum'da deprem meydana galdi. Pasinler merkezli AFAD sarsıntıya ilişkin verileri açıkladı. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.8, Kandilli tarafından 4.0 büyüklüğünde olarak belirtildi. Sarsıntının yeryüzüne yakınlığı sebebiyle vatandaşlar tarafından da hissedildi.

Erzurum​'da deprem​ meydana geldi. Saat 23.29'da hissedilen depremin büyüklüğü 4.0 olarak kayıtlara geçti. Depremin merkez üssü Pasinler olarak açıklandı. Yerin 4.3 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı vatandaşlar tarafından da hissedildi. AFAD​ sarsıntıyı 3.8 olarak duyurdu.

Son Dakika | Erzurum'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi - 1. Resim

KANDİLLİ 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLARAK DUYURDU

Pasinler merkezli deprem için Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, 4.0 büyüklüğünde olarak duyuruldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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