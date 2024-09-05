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Son dakika | Erzurum'da deprem oldu! Kandilli'den hissedilen sarsıntı sonrası açıklama

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
05 Eylül 2024 20:20 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 20:45
Son dakika | Erzurum&#039;da deprem oldu! Kandilli&#039;den hissedilen sarsıntı sonrası açıklama

Son dakika deprem haberi: Erzurum'da deprem meydana geldi. Sarsıntı yeryüzüne çok yakın bir seviyede hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nden verilere ilişkin açıklama geldi.

Erzurum Aziziye'de saat 19.58'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yeryüzüne çok yakın bir seviyede 4.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremle ilgili detayları hesabından duyurdu.

Son dakika | Erzurum'da deprem oldu! Kandilli'den hissedilen sarsıntı sonrası açıklama - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Cavusoglu 9 Şubat 2022 07:13

Senin gibi bir cahile millet vekilligi sifati hic yakismiyor .Allah sizi ve sizin gibi düsünenleri kahri perisan etsin.Ínsan degilsiniz…!

İLHAN 7 Şubat 2022 20:09

Canilerin izinde gidenlerden başka bişey beklemez yersiz.

Yalçın 7 Şubat 2022 09:23

Bunların ağızlarından çıkan salyalar ve zehirler, reisin doğru yolda olduğunu gösteriyor

Azem Güneş 7 Şubat 2022 07:25

Allah yar yardımcın olsun reis Aldırma bu tür sütü bozuk kanı bozuk vatan hain lerine

Yusuf Abdullah 7 Şubat 2022 00:31

Dünyanın her yerinde Sayın Erdoğan sevenleri bulunurken memnuniyet gurur duyuyoruz da ama şu içimizde bulunan hainlerin bugün dile getirdikleri çok üzücü. Geçer inşallah, bişeyi kalmaz ama bugün kötü yorum yapan olumsuz yorumlarda bulunanlar iyi bilsinler ki, millet onları unutmaz.

Hatice polat 6 Şubat 2022 22:28

Allah ıslah etsin sizleri devlet hainleri ,ve siz bu ülkenin ekmeğini yiyorsunuz yazik cok yazik

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