Son dakika | Erzurum'da deprem oldu! Kandilli'den hissedilen sarsıntı sonrası açıklama

05 Eylül 2024 20:20 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 20:45

Son dakika deprem haberi: Erzurum'da deprem meydana geldi. Sarsıntı yeryüzüne çok yakın bir seviyede hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nden verilere ilişkin açıklama geldi.

Erzurum Aziziye'de saat 19.58'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yeryüzüne çok yakın bir seviyede 4.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremle ilgili detayları hesabından duyurdu.