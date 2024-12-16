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Son dakika | Erzurum'da deprem oldu: Kandilli'den ilk açıklama!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 Aralık 2024 06:57 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 07:08
Son dakika | Erzurum&#039;da deprem oldu: Kandilli&#039;den ilk açıklama!

Son dakika haberine göre, Erzurum'da sabaha karşı deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı.

Artçı depremlere bir yenisi de Erzurum​'da eklendi. Sabah 06.43 sularında merkez üssü Pasinler ilçesinde deprem​ oldu. Kandilli Rasathanesi​ depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.

ERZURUM'DA FAY HATTI VAR MI?

Erzurum, 2. derece deprem bölgeleri arasında bulunuyor. Fay hattı geçen bölgeler arasında Hınıs, Karaçoban, Tekman, Çat ve Aşkale yer alıyor.

Son dakika | Erzurum'da deprem oldu: Kandilli'den ilk açıklama! - 1. Resim

İkinci derece riskli bölgeler arasında yer alan ilçeler şöyle:

  1. Yakutiye
  2. Palandöken
  3. Aziziye
  4. Karayazı
  5. Pasinler
  6. Horasan
  7. Narman
  8. Tortum
  9. Uzundere
  10. Olur
  11. Oltu
  12. Şenkaya
  13. Köprüköy

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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