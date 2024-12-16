Son dakika | Erzurum'da deprem oldu: Kandilli'den ilk açıklama!

16 Aralık 2024 06:57 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 07:08

Son dakika haberine göre, Erzurum'da sabaha karşı deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri paylaştı.

Artçı depremlere bir yenisi de Erzurum​'da eklendi. Sabah 06.43 sularında merkez üssü Pasinler ilçesinde deprem​ oldu. Kandilli Rasathanesi​ depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.

ERZURUM'DA FAY HATTI VAR MI?

Erzurum, 2. derece deprem bölgeleri arasında bulunuyor. Fay hattı geçen bölgeler arasında Hınıs, Karaçoban, Tekman, Çat ve Aşkale yer alıyor.

İkinci derece riskli bölgeler arasında yer alan ilçeler şöyle:

Yakutiye Palandöken Aziziye Karayazı Pasinler Horasan Narman Tortum Uzundere Olur Oltu Şenkaya Köprüköy

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