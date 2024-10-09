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Son dakika | Erzurum'da peş peşe depremler! 3 kez sallandılar: AFAD verileri açıkladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ekim 2024 14:59 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:18
Son dakika | Erzurum&#039;da peş peşe depremler! 3 kez sallandılar: AFAD verileri açıkladı

Son dakika haberi: Erzurum'da peş peşe deprem oldu. Öğle saatlerinde 3,4 ve 2,7 ile sallanan Erzurum'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Erzurum'daki 3. depremin büyüklüğü de 3,4 olarak kaydedildi.

AFAD​'ın aktardığı verilere göre; Erzurum​'da peş peşe 3 deprem​ meydana geldi. Saat 12.41'de 3,4 ile sallanan Erzurum, 1 saat sonra 2,7 ile bir kez daha sallandı.

ERZURUM BEŞİK GİBİ! 3 SAATTE 3 DEPREM

AFAD'ın verilerine göre; saat 14.41'de Erzurum'da bir deprem daha oldu. Büyüklüğü 3,4 olarak kaydedilen depremin yerin 6,9 km altında gerçekleştiği aktarıldı.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Son dakika | Erzurum'da peş peşe depremler! 3 kez sallandılar: - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Deniz 9 Ekim 2024 15:04

Artık sanki bu son günlerde depremler hiç bitmiyor ya Allah korusun herkese dikkatli olmasını diliyorum

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