Son dakika | Erzurum'da peş peşe depremler! 3 kez sallandılar: AFAD verileri açıkladı

09 Ekim 2024 14:59 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:18

Son dakika haberi: Erzurum'da peş peşe deprem oldu. Öğle saatlerinde 3,4 ve 2,7 ile sallanan Erzurum'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Erzurum'daki 3. depremin büyüklüğü de 3,4 olarak kaydedildi.

Gök depremleri gizemi! Kükreyen ses ya da yüksek patlamalar halkı tedirgin etti

Gök depremleri gizemi! Kükreyen ses ya da yüksek patlamalar halkı tedirgin etti

AFAD​'ın aktardığı verilere göre; Erzurum​'da peş peşe 3 deprem​ meydana geldi. Saat 12.41'de 3,4 ile sallanan Erzurum, 1 saat sonra 2,7 ile bir kez daha sallandı.

ERZURUM BEŞİK GİBİ! 3 SAATTE 3 DEPREM

AFAD'ın verilerine göre; saat 14.41'de Erzurum'da bir deprem daha oldu. Büyüklüğü 3,4 olarak kaydedilen depremin yerin 6,9 km altında gerçekleştiği aktarıldı.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...