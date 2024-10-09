Son dakika | Erzurum'da peş peşe depremler! 3 kez sallandılar: AFAD verileri açıkladı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ekim 2024 14:59 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:18
Son dakika haberi: Erzurum'da peş peşe deprem oldu. Öğle saatlerinde 3,4 ve 2,7 ile sallanan Erzurum'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Erzurum'daki 3. depremin büyüklüğü de 3,4 olarak kaydedildi.
AFAD'ın aktardığı verilere göre; Erzurum'da peş peşe 3 deprem meydana geldi. Saat 12.41'de 3,4 ile sallanan Erzurum, 1 saat sonra 2,7 ile bir kez daha sallandı.
ERZURUM BEŞİK GİBİ! 3 SAATTE 3 DEPREM
AFAD'ın verilerine göre; saat 14.41'de Erzurum'da bir deprem daha oldu. Büyüklüğü 3,4 olarak kaydedilen depremin yerin 6,9 km altında gerçekleştiği aktarıldı.
Kaynak: tgrthaber.com
Artık sanki bu son günlerde depremler hiç bitmiyor ya Allah korusun herkese dikkatli olmasını diliyorum