Son dakika | Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı

30 Ekim 2024 08:46 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:52

Son dakika haberine göre; CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapılıyor. Özer'in terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. İşte detaylar...

CHP​'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah saatlerinde evinden gözaltına alındığı öğrenildi. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldığı bildirildi.

TERÖR SORUŞTURMASINDAN GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ REMZİ KARTAL İLE 14 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Terör örgütü ile iltisaklı 694 kişi ve terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından; İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracındaki aramaların sürdüğü öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya’ya yaptığı açıklamada, "Çirkin oyunu kumpası görüyoruz. Süreci yakından takip ediyorum. Esenyurt Belediye Başkanımız göreve başlarken temyiz kağıdı aldı. Muamele haksız, iddialar temelsiz. Size teslim olmayız" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ

Ekrem İmamoğlu gözaltına alınan Ahmet Özer ile ilgili paylaşım yaptı. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev​ baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı."