Son dakika | Esenyurt'ta 32 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalanlar var

31 Ağustos 2024 12:23 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 13:18

AKOM İstanbul için saat verdi! 4 Eylül'e kadar sürecek

AKOM İstanbul için saat verdi! 4 Eylül'e kadar sürecek

Son dakika haberine göre Esenyurt’ta bir sitede bulunan 32 katlı binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Binanın giriş katındaki elektrik panosunda yangında binayı bir anda dumanlar sardı. Üst katlarda oturan apartman sakinleri dumandan dolayı mahsur kaldı.

Mahsur kalan vatandaşlar, saatlerce kurtarılmayı bekledi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk olarak biri çocuk 4 kişi, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan çocuk itfaiye çalışanının kucağında site karşısında bulunan özel hastaneye götürüldü. İtfaiye ekiplerinin binadaki tahliye çalışması devam ediyor.