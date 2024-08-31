Son dakika | Esenyurt'ta 32 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalanlar var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ağustos 2024 12:23 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 13:18
Son dakika haberine göre Esenyurt'ta bir site bulunan 32 katlı binada yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşayan bina sakinleri camlarda saatlerce kurtarmayı bekledi. Ekiplerin mahsur kalanları tahliye çalışmaları sürüyor...
Son dakika haberine göre Esenyurt’ta bir sitede bulunan 32 katlı binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Binanın giriş katındaki elektrik panosunda yangında binayı bir anda dumanlar sardı. Üst katlarda oturan apartman sakinleri dumandan dolayı mahsur kaldı.
Mahsur kalan vatandaşlar, saatlerce kurtarılmayı bekledi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk olarak biri çocuk 4 kişi, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan çocuk itfaiye çalışanının kucağında site karşısında bulunan özel hastaneye götürüldü. İtfaiye ekiplerinin binadaki tahliye çalışması devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı