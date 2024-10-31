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Son dakika | Esenyurt’ta Ahmet Özer gerginliği! Özgür Özel de geldi, polis ablukaya aldı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ekim 2024 13:46 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 14:26
Son dakika | Esenyurt’ta Ahmet Özer gerginliği! Özgür Özel de geldi, polis ablukaya aldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası belediyeye kayyım olarak atanan Can Aksoy göreve başladı. CHP ve DEM Partililer protesto için belediye binasının önüne akın etti. Polis binayı ablukaya alırken CHP lideri Özgür Özel’in de içinde bulunduğu otobüs önce engellendi. Daha sonra izin verildi.

EsenyurtBelediye​ Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Esenyut'taki belediye binasının önünde büyük bir gerginlik yaşanıyor. Kayyım olarak atanan Can Aksoy görevine başlarken CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel’in de içinde bulunduğu CHP'li ve DEM Partililer yapılan çağrıların ardından otobüsü belediyeye girişte engellendi. 

TANAL MÜZAKEREYE OTURDU

Esenyurt'ta CHP lideri Özgür Özel'in makam otobüsü polis tarafından durduruldu; partililerin bulunduğu otobüse müdahale edildi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal emniyet müdürüyle görüştü ancak müzakereden olumlu bir yanıt çıkmadı.

Ancak daha sonra yapılan istişareler netice verdi ve otobüsün geçişine izin verildi.

 

ÖNCE GÖZALTI SONRA TUTUKLAMA

Dün sabah saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü PKK/KCK üyeliği iddiasıyla evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Özer, emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Özer, çıkarıldığı mahkeme tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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