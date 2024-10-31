Son dakika | Esenyurt’ta Ahmet Özer gerginliği! Özgür Özel de geldi, polis ablukaya aldı

31 Ekim 2024 13:46 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 14:26

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası belediyeye kayyım olarak atanan Can Aksoy göreve başladı. CHP ve DEM Partililer protesto için belediye binasının önüne akın etti. Polis binayı ablukaya alırken CHP lideri Özgür Özel’in de içinde bulunduğu otobüs önce engellendi. Daha sonra izin verildi.