Son dakika | Esenyurt'ta dev market yangını! İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

02 Şubat 2025 08:17 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 08:21

İstanbul Esenyurt'ta bir zincir marketin şubesinde başlayan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TAKVİYE EKİP İSTENDİ

Kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberinin detayları geliyor...