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Son dakika | Esenyurt'ta dev market yangını! İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Şubat 2025 08:17 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 08:21

İstanbul Esenyurt'ta bir zincir marketin şubesinde başlayan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika | Esenyurt'ta AVM yangını! İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi - 1. Resim

TAKVİYE EKİP İSTENDİ

Kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son dakika | Esenyurt'ta AVM yangını! İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi - 2. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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