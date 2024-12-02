Son dakika | Esenyurt’ta polis ekiplerine silahlı saldırı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

02 Aralık 2024 00:12 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 04:36

Son dakika haberi: Esenyurt’ta istismar konusu üzerine bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu bir polis memuru yaralandı. Saldırgan istismar ettiği çocuğu da başından vurdu. İşte olay sonrası yaşananlar...

İstanbul​ Esenyurt’ta ihbar edilen adrese operasyon düzenleyen polis​ ekiplerine ateş açıldı. Yenikent Mahallesi 670. Sokak'ta cinsel istismar​ suçu ihbarı alan Esenyurt​ Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli M.Ö'yü gözaltına almak üzere ikametine gitti. POLİS MEMURU VURULDU Şüpheli M.Ö'nün kapıdaki ekiplere silahla ateş açması sonucu karın bölgesine mermi isabet eden polis memuru N.Y. yaralandı İhbar üzerine olay yerine sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli M.Ö. etkisiz hale getirildi. Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor. İSTANBUL EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA İstanbul Emniyet Müdürlüğü olay sonrası yaptığı açıklamada 22 yaşındaki şüpheli şahsın polisi yaraladığı bilgisi paylaşıldı. 14 yaşındaki çocuğu istismar ederken yakalanan şüpheli önce çocuğu başından vurduğu ardından intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtildi. İlgili Haberler Çekmeköy'de alacak verecek kavgasında kan aktı! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Böyle oyun olmaz olsun: Fırına kilitleyip dereceyi artırdılar!