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 | Suat Vilgen

Son dakika | Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!

Son dakika haberi: İzmir'in Foça ilçesinde, eski TBMM Başkanvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu, annesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Son dakika | Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 14:40

Son dakika haberine göre, İzmir'in Foça ilçesinde, eski TBMM Başkanvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu, annesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

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GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Hacıveli Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince çiftin oğulları C. Işıklar (28), gözaltına alındı.

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"KAZARA" DEDİ

Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

AHMET FEHMİ IŞIKLAR KİMDİR?

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.

ETİKETLER
#milletvekili
#anne katili
#Ahmet Fehmi Işıklar
#Gündem
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