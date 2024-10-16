Son dakika | Etiler'deki okulda dehşet anları! Öğretmen müdüre silah çekti, okul boşaltıldı

16 Ekim 2024 16:55 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 17:20

Son dakika haberi: İstanbul Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde korku dolu anlar yaşandı. Bir öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Panik dakikalarında öğretmen, silahını doldur boşalt yapınca silah ateş aldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Okul boşaltıldı, öğretmen gözaltında.

Beyoğlu, Konya şimdi de Gaziantep! Polise bir saldırı daha

Beyoğlu, Konya şimdi de Gaziantep! Polise bir saldırı daha

Son dakika haberine göre Etiler​'de bulunan Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde Bilim ve Teknoloji okulunda büyük panik anları yaşandı. Okulda görev yapan 34 yaşındaki öğretmen Serdar A, iddiaya göre okul müdürü ile sözlü tartışmaya başladı.



Tartışma sonrası Serdar A., silahını okul müdürüne doğrulttu. Silahın tutukluk yapması üzerine Serdar A., okulun bahçesine çıktı. Burada silahı ile uğraştığı esnada silah ateş aldı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler ve öğretmenler arasında kısa süreli panik yaşandı. Beşiktaş​ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okula gelerek öğretmeni gözaltına alarak emniyete götürdü.

34 yaşındaki Serdar A., yaşadığı tartışma sonrası silahla ateş etti. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay sonrası çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan öğretmen Serdar A., emniyete götürüldü.

Haberi alan veliler okula akın etti. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.

EGM'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamada öğretmenin bir süredir mobbinge maruz kaldığı ifade edildi.

İşte o açıklama:

"16.10.2024 tarihi saat 14:30 sıralarında Beşiktaş ilçesinde bulunan bir lisede meydana gelen silahla ates etme olayı ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince derhal olay yerine intikal edilmiştir.

Yapılan kontrolde; S.A.(34) isimli şahıs tarafından okulda silahla ateş edildiği anlaşılmış şahıs yakalanarak gözaltına alınmış şahsın üzerinden ve çantasından 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek

ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir.

Araştırmalarda şahsın aynı okulda kadrolu öğretmen olduğu ve bir süredir mobbinge maruz

kaldığı iddia ederek olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.