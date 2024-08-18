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Son dakika | Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi! Dikkat çeken paramotor detayı: AKINCI tespit etti, ATAK vurdu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 13:26 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 13:45

Son dakika: Eylem hazırlığında olan 4 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 2 adet paramotor ele geçirildi.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eylem hazırlığında olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve teröristlerle birlikte 2 adet paramotorun da ele geçirildiğini duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: AKINCI İHA TESPİT ETTİ 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: 

“Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait “AKINCI TİHA” tarafından tespit edildi.

Son dakika | Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi! Dikkat çeken paramotor detayı: AKINCI tespit etti, ATAK vurdu - 1. Resim

Hudut Kartallarımızın sınır ihlali tespit etmesi sonucu; Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekâtıyla bölgeye 5 Tim ile 2 JÖH Timi, 2 Jandarma Komando Timi ve 1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. 2 Paramotor ele geçirildi.Son dakika | Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi! Dikkat çeken paramotor detayı: AKINCI tespit etti, ATAK vurdu - 2. Resim

Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden;

2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 2 adet M-4 Piyade Tüfeği, 2 adet cep telefonu, 1 adet lazer metre, 2 adet Glock Tabanca, 3 adet şarjör,6 adet pil bloğu,1 adet motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Milletimizin duası sizinle”

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Kaynak: Tgrthaber.com
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