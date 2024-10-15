Son dakika | Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada karar çıktı

15 Ekim 2024 19:06 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 20:12

Son dakika haberi: İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanırken karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada karar çıktı. Cihantimur’un tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından annesi Eylem Tok​ ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan ve Türkiye'nin talebi üzerine yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur​ hakim karşısına çıktı. Cihantimur'un iade davasından karar çıktı.

Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci​'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur’un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada tutukluluğunun devamına karar verilerek, karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

EYLEM TOK İÇİN DE AYNI KARAR ÇIKTI

Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve Türkiye'nin talebi üzerine Boston'da yakalanan anne Eylem Tok, geçen hafta Boston'daki John Joseph Moakly Adliyesi'nde üçüncü kez 'iade' duruşmasına çıkmıştı.

Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren duruşma sırasında savcılık makamı, Eylem Tok’un, oğlunu kaza​ sonrası yurt dışına kaçırmasıyla Türkiye'de suçunun sabit hale geldiğine vurgulamıştı. Savunma tarafı ise Tok'un daha önce Türkiye'de hiçbir sabıka kaydının bulunmadığı ve suçunun Türk ceza kanunlarına göre 1 yıldan az hapis cezası içerdiği için iki ülke arasındaki anlaşmaya göre iadesinin zorunlu olmadığı tezini işlemişti.

Hakim Donal J. Jabell, iki tarafın da sunduğu detaylarla mahkemenin çok uzadığını belirterek, taraflardan yaptıkları savunmaları 1 hafta içinde 8 sayfayı geçmeyecek şekilde özetleyerek kendisine sunmalarını talep ederek, Tok'un tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’de yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, kaza yapmış; Cihantimur, saat 23:50 sıralarında otomobiliyle üç adet ATV tipi araca çarpmıştı. Kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur’u olay yerinden kaçırmış; ekipler, anne ile oğlunun ertesi gün saat 03:50 sıralarında havalimanından Mısır’a çıkış yaptıklarını tespit etmişti. Eylem Tok ve oğlu daha sonra ABD'ye kaçmış ve burada görüntülenmişti.