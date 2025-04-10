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 | Özge Sönmez

Son dakika | Berkay Gezgin dahil 102 genç tahliye edildi

Son dakika: İBB'ye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması sonrası başlayan eylemlerde tutuklanan 102 kişi serbest bırakıldı.

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Son dakika | Berkay Gezgin dahil 102 genç tahliye edildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 16:36

Son dakika haberine göre; İBB'ye yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması sonrası başlayan izinsiz eylemlerde tutuklanan öğrencilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklardan 102'si hakkında tahliye kararı verdi. Öğrencilerin cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.

ARALARINDA BERKAY GEZGİN DE VAR

Tahliye edilenler arasında İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 2019 yerel seçimlerinde "Her şey çok güzel olacak." sloganının mucidi olan Berkay Gezgin'in de olduğu öğrenildi.

Öte yandan 139 kişinin olduğu dosyada 25 kişinin de ev hapsi kaldırıldı.

SORUŞTURMALARDA 829 ŞÜPHELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı salı günü yaptığı açıklamada, 20 ayrı soruşturma yürütüldüğünü bildirmişti.

Bu soruşturmalarda 829 şüpheli bulunuyor.


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