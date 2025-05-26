Son dakika | Eyüpsultan'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberine göre, İstanbul Eyüpsultan'da bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler hızla yayılırken kara dumanlar ise gökyüzüne ulaştı.

İstanbul Eyüpsultan'da tekstil fabrikasının teras katında sabahın erken saatlerinde yangın paniği yaşandı. Nişanca Mahallesi Orta Çınar Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı tekstil ve kumaş atölyesinin teras katında yangın çıktı.

Yangından yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri fabrika güzergahındaki yolları kapatarak çevrede güvenlik tedbirleri aldı.

Fabrikada maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.