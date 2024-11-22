Son dakika | Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında soruşturma

22 Kasım 2024 09:20 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:47

Son dakika haberi: Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Fatih Altaylı'nın "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazısı ve İsmail Saymaz'ın bir televizyon programında iddia edilen ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Bazı basın yayın organlarının incelenmesinde;21/11/2024 tarihinde Fatih Altaylı tarafından yazılan “Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz” başlıklı yazıda ve aynı tarihte Halk Tv’de yayımlanan “Rota” isimli programda İsmail Saymaz tarafından iddia edilen ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla doğru olmadığı teyit edilen “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti” şeklindeki sözler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Bürosunca resen soruşturma başlatılmıştır"

FATİH ALTAYLI: YAZININ MÜREKKEBİ KURUMADI

Hakkında açılan soruşturmayla ilgili Halk TV’ye açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Altaylı "Yazının mürekkebi kurumadı" ifadelerini kullandı.