Son dakika | Fatih'te 3 katlı bina çöktü: Yaralı var! İlk görüntüler geldi

12 Eylül 2024 23:20 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 23:54

Son dakika: İstanbul Fatih'te 3 katlı bina çöktü. Binada enkaz altında kalanların olduğu iddiasıyla hemen arama çalışmaları başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre bölgede yoldan geçen bir kişi yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler geldi. İşte detaylar...

İstanbul​ Fatih​'te 3 katlı bir binada çökme yaşandı. Görgü tanıklarına göre enkaz​ altında kalanların olduğu belirtiliyor. Yoldan geçen bir kişinin de yaralı​ olduğu ifade edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Zeyrek Mahallesi, Büyük Karaman Caddesi'nde 23.10 sıralarında metruk olduğu öğrenilen bir bina gürültüyle çöktü. İtfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri enkaz​ altında kalan olup olmadığını tespit edebilmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Binanın çöküş sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İSTANBUL​ VALİLİĞİNDEN İLK AÇIKLAMA: ENKAZ​ ALTINDA KALAN YOK

İstanbul​ Valiliğinden yapılan açıklamada, olayda yoldan geçen 1 kişinin hafif yaralandığı, ilk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan birinin bulunmadığı kaydedildi.