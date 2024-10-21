Son dakika... 'FETÖ lideri Fethullah Gülen öldü' iddiası! Örgütün sitesi duyurdu

21 Ekim 2024 08:10 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 08:18

Son dakika haberi: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Gülen'in ölüm haberini kendisine yakın Herkül sitesi duyurdu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğü iddia edildi. Gülen'in ölüm haberi, terör örgütüne yakınlığıyla bilinen "Herkul.org" isimli internet sitesinin sosyal medya hesabı X’te yapılan açıklama ile duyuruldu.

Açıktlamada “Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarf eden Muhterem Fethullah Gülen​ Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

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