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Son dakika... 'FETÖ lideri Fethullah Gülen öldü' iddiası! Örgütün sitesi duyurdu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Sabah
21 Ekim 2024 08:10 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 08:18
Son dakika... &#039;FETÖ lideri Fethullah Gülen öldü&#039; iddiası! Örgütün sitesi duyurdu

Son dakika haberi: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Gülen'in ölüm haberini kendisine yakın Herkül sitesi duyurdu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğü iddia edildi. Gülen'in ölüm haberi, terör örgütüne yakınlığıyla bilinen "Herkul.org" isimli internet sitesinin sosyal medya hesabı X’te yapılan açıklama ile duyuruldu.

Son dakika... 'FETÖ lideri Fethullah Gülen öldü' iddiası! Örgütün sitesi duyurdu - 1. Resim

Açıktlamada “Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarf eden Muhterem Fethullah Gülen​ Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Sabah
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