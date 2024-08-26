Son dakika | FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden kişi yakalandı

26 Ağustos 2024 10:25 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:09

Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağlayan C.Y.'nin aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre ise İstanbul Beylikdüzü'nde geçtiğimiz günlerde polis uygulama noktasında durdurulmak istenen araç kaçmaya başlayınca polis peşine düştü. Polisin yakaladığı araçtaki 2 kişi indirilirken aracı kullanan şüpheli, araçla ters istikamete dönerek kaçtı. Yakalanan şüpheliler C.Y. ve A. H.'nin FETÖ firarisi oldukları tespit edildi.

Emniyet'te ifade veren C.Y. daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SÜRÜCÜ FETÖ'CÜ BİNBAŞI ÇIKTI

Çok sayıda kamera görüntüsünü tarayan polis, aracın sürücüsü A.B'yi de operasyonla yakaladı. A.B'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda "binbaşı" rütbesiyle FETÖ iltisağı nedeniyle ihraç edildiği belirlendi.

"YURT DIŞINA FİRAR" SORUMLULARI

İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 FETÖ firarisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin FETÖ'nün güncel yapılanmasında örgüt üyelerini gaybubet evlerine yerleştirdikleri ve yurt dışı firarlarına yardım ettikleri belirtildi.