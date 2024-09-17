Son dakika | FETÖ'cü hakim ve polisler teknede yakalandı! Yurt dışına kaçıyorlardı

17 Eylül 2024 13:26 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 13:47

Son dakika haberi: FETÖ üyeliğinden ihraç edilen Hakimler O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. ile Emniyet personeli Ü.B. ve K.B. “W.B." isimli tekneyle Muğla’dan yurt dışına kaçarken yakalandı.

Son dakika haberine göre, FETÖ üyeliğinden ihraç edilen Hakimler​ O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. ile Emniyet personeli Ü.B. ve K.B. “W.B." isimli tekneyle Muğla’dan yurt dışına kaçarken yakalandı. 7 kritik isimle birlikte yanı sıra 4'ü sivil 4'ü tekne personeli olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı.

YARGILAMALARI SÜRÜYORDU

Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muğla​ İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; kamudan ihraç edilen, kovuşturma dosyaları istinaf aşamasında olan ve Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki "W.B." isimli tekne içerisinde illegal yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları değerlendirilen şahıslara yönelik "KISKAÇ-28" operasyonu düzenlendi.

HAKİM ÖNÜNE ÇIKARILDILAR

Paylaşımında operasyonun detaylarına ve video görüntülerine yer veren Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Örgütün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olan ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan ihraç edilen; O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. isimli hakimler, Ü.B. ve K.B. isimli emniyet personelleri ve M.A., M.Y.E., M.G. ve S.N.B. isimli sivil şahıslar ile tekne mürettebatı olan M.Ü., D.Ç.O., E.T. ve J.T.B. isimli şahıslar yakalanarak Muğla KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

13'Ü TUTUKLANDI 2'Sİ SERBEST

Adli makamlar tarafından 9 şüpheli şahıs Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, 4 tekne mürettebatı Göçmen Kaçakçılığı suçundan olmak üzere toplam 13 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı Operasyonları gerçekleştiren Sahil Güvenliğimizi ve Polislerimizi ve tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."