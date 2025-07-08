FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon! 8 ilde aynı anda düğmeye basıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosunca, FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüphelinin Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildi.

6 ŞÜPHELİ AKTİF GÖREVDE

TRT Haber'in aktardığı son dakika haberine göre, şüphelilerden 19’unun Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmakta iken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarıldığı, 4’ünün ilgili kurumda, 2’sinin ise farklı kurumlarda aktif çalışma kaydı bulunduğu belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...