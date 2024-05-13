Son dakika! Firariler "çember" altına alındı! 5 günde 4 bin 995 kişi...
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhles Haer Ajansı
13 May 2024 08:04 - Güncelleme : 13 May 2024 08:05
Son dakika haberi... 81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firari yakalandı.
81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firari yakalandı.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: İhles Haer Ajansı