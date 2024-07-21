Son dakika | Gabar Dağı'nda petrol sondaj kulesi devrildi

21 Temmuz 2024 12:39 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 12:48

Netanyahu ve Biden salı günü bir araya gelecek

Netanyahu ve Biden salı günü bir araya gelecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump için çarpıcı sözler: Yapacağımız çok ilginç çalışmalar var

Gabar Dağı'nda TPAO'ya ait sondaj kulesi devrildi. Şehit Aybüke Yalçın petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında ilk belirlemelere göre 3 işçi sondaj kulesi göçüğünün altında kaldı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Şırnak Valisi Cevdet Atay ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin'in de olay yerine giderek çalışmaları denetlediği öğrenildi.